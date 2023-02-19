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МОК: Выполнение своей миссии по объединению мира не делает МОК соучастником России

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Вы там вообще одурели

МОК: Выполнение своей миссии по объединению мира не делает МОК соучастником России

paris2024.org

UA-Футбол
Новина українською

Международный олимпийский комитет ответил на вопросы о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

"Выполнение своей миссии по объединению мира в соревнованиях и соблюдение Олимпийской хартии не делает МОК соучастником россии. Можно солидаризироваться с Украиной и украинским олимпийским сообществом, не соглашаясь на все, к чему они призывают. Уже через несколько часов после начала российского вторжения в Украину, поддерживаемого беларусью, МОК был одной из первых международных организаций, решительно осудивших вторжение. В отличие от большинства других глобальных организаций она также применила санкции к ответственным государствам и правительствам.

В настоящее время МОК поддерживает около 3 тысяч украинских спортсменов, чтобы они могли продолжать заниматься спортом. Эта поддержка была не так давно усилена, чтобы иметь сильную команду от НОК Украины на Олимпийских играх-2024 и зимних Олимпийских играх-2026. НОК, национальным федерациям и организаторам спортивных событий было предложено приложить все усилия для содействия украинской подготовке и участию спортсменов в международных соревнованиях" – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Владимир Кличко обратился к президенту МОК.

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В статье: МОК
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