МОК: Выполнение своей миссии по объединению мира не делает МОК соучастником России
Вы там вообще одурели
paris2024.org
Международный олимпийский комитет ответил на вопросы о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.
"Выполнение своей миссии по объединению мира в соревнованиях и соблюдение Олимпийской хартии не делает МОК соучастником россии. Можно солидаризироваться с Украиной и украинским олимпийским сообществом, не соглашаясь на все, к чему они призывают. Уже через несколько часов после начала российского вторжения в Украину, поддерживаемого беларусью, МОК был одной из первых международных организаций, решительно осудивших вторжение. В отличие от большинства других глобальных организаций она также применила санкции к ответственным государствам и правительствам.
В настоящее время МОК поддерживает около 3 тысяч украинских спортсменов, чтобы они могли продолжать заниматься спортом. Эта поддержка была не так давно усилена, чтобы иметь сильную команду от НОК Украины на Олимпийских играх-2024 и зимних Олимпийских играх-2026. НОК, национальным федерациям и организаторам спортивных событий было предложено приложить все усилия для содействия украинской подготовке и участию спортсменов в международных соревнованиях" – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Владимир Кличко
Популярное сейчас
- Зинченко стал шестым украинцем, который забивал в АПЛ
- Цыганкова признали лучшим игроком матча Жирона – Альмерия
- ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Наибольшая концентрация для этой точки за все время. Известно, сколько россиян сосредоточено возле Сумщины
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:49 Весь спорт Лапин: Пузо Фьюри видит в Усике слишком большой риск
- 09:16 Весь спорт Кличко подверг критике президента МОК, обвинив в лоббизме российских интересов
- 20:21 Украинские Беленюк - о драке в Турции: Такие ситуации показывают, какие проблемы могут возникнуть, если МОК допустит россиян и белорусов