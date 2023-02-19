МОК: Выполнение своей миссии по объединению мира не делает МОК соучастником России

Международный олимпийский комитет ответил на вопросы о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

"Выполнение своей миссии по объединению мира в соревнованиях и соблюдение Олимпийской хартии не делает МОК соучастником россии. Можно солидаризироваться с Украиной и украинским олимпийским сообществом, не соглашаясь на все, к чему они призывают. Уже через несколько часов после начала российского вторжения в Украину, поддерживаемого беларусью, МОК был одной из первых международных организаций, решительно осудивших вторжение. В отличие от большинства других глобальных организаций она также применила санкции к ответственным государствам и правительствам.

В настоящее время МОК поддерживает около 3 тысяч украинских спортсменов, чтобы они могли продолжать заниматься спортом. Эта поддержка была не так давно усилена, чтобы иметь сильную команду от НОК Украины на Олимпийских играх-2024 и зимних Олимпийских играх-2026. НОК, национальным федерациям и организаторам спортивных событий было предложено приложить все усилия для содействия украинской подготовке и участию спортсменов в международных соревнованиях" – говорится в сообщении.