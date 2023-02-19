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Россия начала масштабные ядерные учения. ГУР заявляет о шантаже Байдена

Общие новости
(1 голосов)

Демонстрация, чтобы ослабить поддержку Украины

Россия начала масштабные ядерные учения. ГУР заявляет о шантаже Байдена

колаж - ГУР МО України

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил.

В частности, подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления ВС РФ «Монолит». Проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС) переведены в высшие степени боевой готовности, экипажу ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению, сообщает ГУР.

Также на авиабазе «Тамбов» развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

Украинская разведка заключает, что такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины.

Как известно, Джо Байден планирует посетить Польшу, где, в том числе, выступит с речью в поддержку Украины. В СМИ ходят слухи, что глава Белого дома может встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
19.02.2023 в 18:56
От довбані виродки! Скоріше б розвалилася та раша нарешті. Задовбали вони вже увесь світ своїм ядерним шантажем.
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