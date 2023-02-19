Россия начала масштабные ядерные учения. ГУР заявляет о шантаже Байдена
Демонстрация, чтобы ослабить поддержку Украины
колаж - ГУР МО України
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил.
В частности, подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.
В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления ВС РФ «Монолит». Проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС) переведены в высшие степени боевой готовности, экипажу ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению, сообщает ГУР.
Также на авиабазе «Тамбов» развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.
Украинская разведка заключает, что такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины.
Как известно, Джо Байден планирует посетить Польшу, где, в том числе, выступит с речью в поддержку Украины. В СМИ ходят слухи, что глава Белого дома может встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Популярное сейчас
- Мудрик мог стать героем последних секунд. Челси - Саутгемптон 0:1. ВИДЕО обзор матча
- Генштаб ВСУ: Авиация ВСУ в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения окупантов
- Гол Зинченко, ассист Соболя, поражение Челси и Баварии. Главные новости за 18 февраля
- Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Новости по теме
- 23:03 Украинские Польская теннисистка Свентек поддержала Украину после победы на турнире
- 21:23 Украинские Зеленский: Мы достигли договоренностей по поводу неизбежности привлечения рф к ответственности за агрессию
- 18:48 Украинские ГУР МО: РФ сосредоточила на границе 450 самолетов и около 300 вертолетов