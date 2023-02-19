Стало известно, когда в Украину прибудут французские колесные танки
Боевые машины усилят возможности ВСУ
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Первая партия французских колесных танков AMX-10RC поступит в распоряжение украинских военных в конце следующей недели. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Глава военного ведомства сообщил, что тренировки украинских экипажей на этих бронемашинах подходят к концу:
"Я могу подтвердить, что обучение вскоре завершится, первая партия будет доставлена в Украину до конца следующей недели", - отметил Лекорню.
При этом министр отказался называть количество AMX-10RC, чтобы "не давать России никакой стратегической информации". Также Лекорню сообщил, что Франция пока не планирует поставлять Украину свои основные боевые танки Leclerc.
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