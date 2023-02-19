Россия изменила тактику применения ракет, - Игнат
Страна-террорист пытается обойти украинское ПВО
Укринформ ТВ
Россияне на этой неделе изменили тактику применения ракет: если раньше они устраивали массированную атаку примерно раз в две недели, то сейчас применяют ракеты небольшим количеством, запуская над руслами Днестра и Южного Буга, как можно ниже "прижимая" к земле. Об этом сообщил представитель ПС ВСУ Юрий Игнат.
"Противник начал использовать и ночные удары. Ночью бьет ракетами, потому что раньше это были "Шахеды" в ночное время. А утром при массированных ударах были уже ракетные удары.
На этот раз прячет он эти ракеты в руслах рек. Использует и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы как можно ниже ракета была прижата к земле и таким образом где-то удается обойти средства ПВО, которые могут их потенциально уничтожить", - сказал Игнат.
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