Украинская авиация за воскресенье нанесла почти 30 ударов по россиянам - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 20 февраля, сообщает, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара - по другим важным объектам противника.

Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и 2 дрона-камикадзе типа «Ланцет-3». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

В то же время, россияне в воскресенье нанесли 10 ракетных и 25 авиационных ударов (Луганская, Донецкая и Запорожская область). Совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Генштаб предупреждает, что угроза нанесения ракетных ударов Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины.

Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Билогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстреливает населённые пункты в приграничных областях, ведет огонь из артиллерии, танков и минометов по всей линии столкновения.