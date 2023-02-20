Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля
Плюс 800 оккупантов
Alex Beltyukov
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 143680 (+820) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3316 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6553 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2334 (+7) ед,
- РСЗО – 471 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
- самолетов – 299 (+1) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2018 (+2),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5209 (+13) ед,
- специальная техника – 225 (+1).
Данные уточняются.
В течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".
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