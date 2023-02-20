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Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля

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Плюс 800 оккупантов

Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля

Alex Beltyukov

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 143680 (+820) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3316 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6553 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2334 (+7) ед,
  • РСЗО – 471 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
  • самолетов – 299 (+1) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2018 (+2),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5209 (+13) ед,
  • специальная техника – 225 (+1).

Данные уточняются.

В течение суток наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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