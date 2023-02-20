"Важно защитить Бахмут, но не любой ценой". Главные тезисы из интервью Зеленского итальянским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянского телеканалу Rai. Его цитирует Corriere della Sera.

"Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление. Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Будем воевать за город, пока это разумно".

"Никто не любит воевать в одиночку. Но тот, кто считает, что в какой-то момент нас могут покинуть, означает, что он не понял глубинной мотивации нашей битвы. Мы не триста спартанцев и не чувствуем себя героями, мы знаем, что за нами стоит Европа и те, кто понимает опасность российской угрозы".

"Россияне хотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, но они не поняли, что сегодня мы сильнее, чем были год назад, и им никогда не удастся захватить Украину, как они надеялись. ВСУ сейчас намного сильнее российских войск. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. Безусловно, россияне не могут пойти дальше, они уже не такие мощные, как были раньше".

"Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей, поэтому для нас не имеет значения, будет ли это старое или новое наступление. После того, что произошло 24 февраля прошлого года, компромиссов больше не существует. Было нарушено международное право, нарушено все человеческое, что может быть человеческим. Мы их не боимся. Никто их не боится, все идет не по их планам".

"Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе. Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт заморозился, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению в прошлом году, мы не попадем в ту же самую ловушку снова".

"Надеюсь, что Китай сохранит свою прагматичную позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой войной. С другой стороны, я не думаю, что до сих пор можно оставаться нейтральным, нужно выбирать. Мой план заключается в глобальном мире. Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет, и все заинтересованы в том, чтобы они не менялись. Глобальная проблема заключается в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта".