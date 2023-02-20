Сегодня украинцы чтят память Героев Небесной Сотни

20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни. Эта дата является одной из самых трагических в истории Революции Достоинства. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День памяти героев Небесной сотни напомнил о ценностях, за которые воюют украинцы и выразил уверенность в победе.

По официальным данным, в течение 18-20 февраля 2014 года погибло 73 протестующих, 11 правоохранителей, а более 600 человек получили травмы. Больше всего человеческих потерь пришлось на 20 февраля.

В Украине в этот день проходят траурные акции, во время которых чествуют память погибших участников Революции Достоинства.