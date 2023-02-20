Пересекут красную линию. США и ООН предостерегли Китай от снабжения РФ летальным оружием

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай от поставок оружия в РФ. Об этом сообщает CNN.

"Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны четко осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, это было бы "красной линией".

"Президент Байден сказал, что мы рассматриваем Китай как конкурента. Мы готовы конкурировать с ним… и когда это необходимо, противостоять китайцам. Это то, что мы делаем и будем продолжать делать, чтобы гарантировать, что наши национальные интересы всегда на первом плане".