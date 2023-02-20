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Пересекут красную линию. США и ООН предостерегли Китай от снабжения РФ летальным оружием

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Пересекут красную линию. США и ООН предостерегли Китай от снабжения РФ летальным оружием

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай от поставок оружия в РФ. Об этом сообщает CNN.

"Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны четко осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, это было бы "красной линией".

"Президент Байден сказал, что мы рассматриваем Китай как конкурента. Мы готовы конкурировать с ним… и когда это необходимо, противостоять китайцам. Это то, что мы делаем и будем продолжать делать, чтобы гарантировать, что наши национальные интересы всегда на первом плане".

Ранее СМИ сообщали, что Китай продолжает тайно поставлять в Россию разную нелетальную военную помощь, состоящую из формы и бронежилетов. 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Пекин рассматривает возможность оказания "смертельной поддержки" России, включая оружие и боеприпасы.

Он предостерег Китай от поддержки кремля и предупредил о "серьезных последствиях". Также он подверг критике позицию Пекина, который пытается "усидеть на двух стульях" в вопросе российской агрессии против Украины.

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В статье: война с россией Энтони Блинкен
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Источник:
nbcnews.com

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