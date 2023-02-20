В Киев прибыла парламентская делегация Израиля

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский опубликовал фотографии с членами Кнессета на вокзале в Киеве. Отметим, что сегодня в центре столицы перекрыты дороги, но парламентская делегация Израиля приехала в город на поезде.

"В Киеве готовят сюрприз. Нам важно, что в канун годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве. Давайте подождем", – замглавы МИД Мельник.

Отметим, что у Байдена рассматривали возможность его визита в Украину, тайную переправку президента США через границу в частности. Но большинство помощников считают, что риск безопасности Байдена или Украины того не стоит. Вместо Байдена в Киев мог приехать госсекретарь США Энтони Блинкен. Слухи о большом кортеже в Киеве вызвали ажиотаж. Напомним, президент США Джо Байден 20-22 февраля планировал визит в Польшу.