Президент США Джо Байден приехал в Киев

Сегодня, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден нанес официальный визит в столицу Украины.

Слухи о большом кортеже в Киеве изначально вызвали огромный ажиотаж. Напомним, президент США Джо Байден 20-22 февраля планировал визит в Польшу.

СМИ сообщали, что у Байдена действительно рассматривали возможность его визита в Украину, тайную переправку президента США через границу в частности. Большинство помощников считали, что риск безопасности Байдена или Украины того не стоит.

Соединенные Штаты Америки – один из главных партнеров нашей страны в борьбе с российской агрессией. США выделяют миллиарды долларов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины.