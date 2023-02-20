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Президент США Джо Байден приехал в Киев

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Президент США Джо Байден приехал в Киев

Zelensky Official

Новина українською

Сегодня, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден нанес официальный визит в столицу Украины.

Слухи о большом кортеже в Киеве изначально вызвали огромный ажиотаж. Напомним, президент США Джо Байден 20-22 февраля планировал визит в Польшу.

СМИ сообщали, что у Байдена действительно рассматривали возможность его визита в Украину, тайную переправку президента США через границу в частности. Большинство помощников считали, что риск безопасности Байдена или Украины того не стоит.

Соединенные Штаты Америки – один из главных партнеров нашей страны в борьбе с российской агрессией. США выделяют миллиарды долларов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины.

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В статье: Джо Байден
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