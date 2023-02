В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога

В 11:30 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины. Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить.

МиГ-31К могут сопровождать: истребители Су-30СМ, самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У. Помимо модифицированного МиГ-31 пусковой платформой ракет комплекса "Кинжал" может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.

С утра в Киеве ожидали высоких гостей, перекрывали дороги. В Сети появились видео и фото, на которых виден Джо Байден в Киеве на Михайловской площади. Под звуки воздушной тревоги Президент США почтил память погибших защитников Украины:

