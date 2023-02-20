  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога
В тренде

В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Сирена раздается во всех областях

В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога

Скриншот из видео

Новина українською

В 11:30 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины. Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить.

МиГ-31К могут сопровождать: истребители Су-30СМ, самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У. Помимо модифицированного МиГ-31 пусковой платформой ракет комплекса "Кинжал" может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.

С утра в Киеве ожидали высоких гостей, перекрывали дороги. В Сети появились видео и фото, на которых виден Джо Байден в Киеве на Михайловской площади. Под звуки воздушной тревоги Президент США почтил память погибших защитников Украины:

По теме
yellow-arrow
Байден: Когда Путин начал войну, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен – он глубоко ошибался
yellow-arrow
Украина получит новый пакет военной помощи от США
yellow-arrow
Президент США Джо Байден приехал в Киев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Джо Байден Воздушная тревога сирена
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде