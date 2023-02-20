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Украина получит новый пакет военной помощи от США

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О нем будет объявлено уже завтра

Украина получит новый пакет военной помощи от США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США завтра, 21 февраля, объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов.

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По данным Reuters, в него войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Также на этой неделе США введут новые санкции против РФ, как сообщили в Белом доме.

По информации Reuters, Зеленский с Байденом говорили об оружии большой дальности и оружии, которое могут предоставить Украине, хотя раньше его не передавали.

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В статье: война с россией Джо Байден
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