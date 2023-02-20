Украина получит новый пакет военной помощи от США
О нем будет объявлено уже завтра
Getty Images / Global Images Ukraine
США завтра, 21 февраля, объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов.
Читайте такжеПрезидент США Джо Байден приехал в Киев
По данным Reuters, в него войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Также на этой неделе США введут новые санкции против РФ, как сообщили в Белом доме.
По информации Reuters, Зеленский с Байденом говорили об оружии большой дальности и оружии, которое могут предоставить Украине, хотя раньше его не передавали.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога
- Украинская авиация за воскресенье нанесла почти 30 ударов по россиянам - Генштаб
- Ассистент Конте: Антонио вернется к Милану или Вулверхэмптону
- Генерал Милли: Чтобы Украина полностью освободила территории в 2023 году, нужен крах российской армии
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Новости по теме
- 17:38 Украинские Россия начала масштабные ядерные учения. ГУР заявляет о шантаже Байдена
- 11:36 Украинские Топ-генерал НАТО поддерживает предоставление Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет
- 10:35 Украинские WP: США готовят для Украины рекордный пакет помощи. Переломный момент в войне будет весной
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн