Украина получит новый пакет военной помощи от США

США завтра, 21 февраля, объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов.

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По данным Reuters, в него войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Также на этой неделе США введут новые санкции против РФ, как сообщили в Белом доме.

По информации Reuters, Зеленский с Байденом говорили об оружии большой дальности и оружии, которое могут предоставить Украине, хотя раньше его не передавали.