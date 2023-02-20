Байден: Когда Путин начал войну, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен – он глубоко ошибался

Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев. В Твиттере появились его первые слова после приезда в столицу:

"Больше Javelins, больше артиллерийских боеприпасов, больше систем наблюдения и миллиарды на прямую поддержку народу Украины. Речь идет о тысячах единиц артиллерии и бронетехники. Россия не сможет уничтожить Украину. Российская экономика в беде. Путин ошибся".

"Поскольку мы приближаемся к годовщине жестокого вторжения России в Украину, я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен".

"Он думал, что сможет пережить нас. Но он глубоко ошибался. За последний год США создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжаться".