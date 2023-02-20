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Высокопоставленный китайский дипломат прибыл в Москву

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(2 голосов)

Хочет обсудить "план урегулирования" для Украины и РФ

Высокопоставленный китайский дипломат прибыл в Москву

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 20 февраля, в Москву прибыл высокопоставленный китайский дипломат Ван И для переговоров о возможном так называемом "мирном плане" для Украины и РФ. Об этом сообщает Sky News.

Ван И планирует "повысить роль Пекина" в переговорах касательно войны России против Украины. Сообщается, что его визит продлится 2 дня. Ван И проведет обмен мнениями с российской стороной насчет развития отношений КНР и рф на новом этапе.

Напомним, США выразили обеспокоенность касательно углубления отношений Пекина с Москвой, заявив, что они "очень внимательно следят за этим вопросом". В ответ на прошлой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Ван И обвинил США в "нарушении" международных норм и "истерическом" поведении.

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В статье: война с россией
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Источник:
news.sky.com

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Комментарии (1)
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Navudo
20.02.2023 в 14:58
Взагалі то - міністром закордонних справ в Китаї Джозеф Ву (а не Ван І )
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