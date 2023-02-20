Высокопоставленный китайский дипломат прибыл в Москву

В понедельник, 20 февраля, в Москву прибыл высокопоставленный китайский дипломат Ван И для переговоров о возможном так называемом "мирном плане" для Украины и РФ. Об этом сообщает Sky News.

Ван И планирует "повысить роль Пекина" в переговорах касательно войны России против Украины. Сообщается, что его визит продлится 2 дня. Ван И проведет обмен мнениями с российской стороной насчет развития отношений КНР и рф на новом этапе.

Напомним, США выразили обеспокоенность касательно углубления отношений Пекина с Москвой, заявив, что они "очень внимательно следят за этим вопросом". В ответ на прошлой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Ван И обвинил США в "нарушении" международных норм и "истерическом" поведении.