Высокопоставленный китайский дипломат прибыл в Москву
Хочет обсудить "план урегулирования" для Украины и РФ
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 20 февраля, в Москву прибыл высокопоставленный китайский дипломат Ван И для переговоров о возможном так называемом "мирном плане" для Украины и РФ. Об этом сообщает Sky News.
Ван И планирует "повысить роль Пекина" в переговорах касательно войны России против Украины. Сообщается, что его визит продлится 2 дня. Ван И проведет обмен мнениями с российской стороной насчет развития отношений КНР и рф на новом этапе.
Напомним, США выразили обеспокоенность касательно углубления отношений Пекина с Москвой, заявив, что они "очень внимательно следят за этим вопросом". В ответ на прошлой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Ван И обвинил США в "нарушении" международных норм и "истерическом" поведении.
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