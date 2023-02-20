Экс-защитник молодежной сборной Украины завершил карьеру - СМИ
Игрок повесил бутсы на гвоздь
Фото: ФК Металіст 1925
Украинский защитник Артур Западня решил завершить игровую карьеру в возрасте 32 лет. Об этом сообщает FootBoom.
Последним клубом украинца был казахстанский "Мактаарал", который он покинул в конце 2022 года. На его счету 13 поединков в чемпионате Казахастана.
На протяжение своей карьеры Западны выступал за такие команды, как "Мариуполь", "Сумы", "Ворскла", Верес", "Львов", Волынь", "Десна" и "Металлист 1925", который и стал для него последним клубом в Украине.
В период с 2010 по 2011 года Артур вызывался в сборную Украины U-21, за которую он сыграл 5 матчей.
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Источник:Footboom
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
20.02.2023 в 14:51
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