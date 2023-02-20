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Экс-защитник молодежной сборной Украины завершил карьеру - СМИ

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Игрок повесил бутсы на гвоздь

Экс-защитник молодежной сборной Украины завершил карьеру - СМИ

Фото: ФК Металіст 1925

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Украинский защитник Артур Западня решил завершить игровую карьеру в возрасте 32 лет. Об этом сообщает FootBoom.

Последним клубом украинца был казахстанский "Мактаарал", который он покинул в конце 2022 года. На его счету 13 поединков в чемпионате Казахастана.

На протяжение своей карьеры Западны выступал за такие команды, как "Мариуполь", "Сумы", "Ворскла", Верес", "Львов", Волынь", "Десна" и "Металлист 1925", который и стал для него последним клубом в Украине.

В период с 2010 по 2011 года Артур вызывался в сборную Украины U-21, за которую он сыграл 5 матчей.

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В статье: Артур Западня
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Источник:
Footboom

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Джим Слэйд (Харьков)
20.02.2023 в 14:51
Легенда
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