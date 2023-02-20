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Япония предложит новую финансовую поддержку Украине на миллиарды долларов

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Япония предложит новую финансовую поддержку Украине на миллиарды долларов

Getty Images

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Япония предложит Украине новую финансовую поддержку на сумму 5,5 миллиарда долларов в понедельник, 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины вторжения России. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает издание AFP.

Премьер-министр Японии отметил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит G7. Как ожидается, на саммите лидеры G7 подтвердят свое единство по борьбе с агрессией РФ против Украины и заявят о продолжении поддержки.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Японии $170 млн на восстановление инфраструктуры. Через два месяца Япония передала Украине 259 генераторов.

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В статье: война с россией
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Источник:
AFP

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