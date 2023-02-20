"Друзі ідуть пречистими". Потужне ВІДЕО під пісню Осінь хмарами, присвячене полеглим ультрас
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В неділю, 19 лютого, відбувся матч чемпіонату України з хокею між "Соколом" та "Кременчуком", що носив статус Матчу пам’яті полеглих у війні з росією ультрас різних спортивних клубів. Примітно, що на светрах хокеїстів обох команд замість їх прізвищ були надруковані позивні загиблих.
Також під час поєдинку був показаний кліп під акомпанемент пісні гурту "Кому вниз" "Осінь хмарами", підготовлений благодійним фондом "Горобчик, про тих, кого і вшановували хокеїсти. На відео – 53 герої, що віддали свої життя за Свободу України у війні з росією.
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