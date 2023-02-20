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AP: Перед визитом Байдена в Киев Белый дом связывался с Россией

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Чтобы гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными государствами

AP: Перед визитом Байдена в Киев Белый дом связывался с Россией

president.gov.ua

Новина українською

США и Россия контактировали перед поездкой Джо Байдена в Украину, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными государствами. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, хотя Белый дом в этом вопросе не прибегал к подробностям, но сообщил, что американская сторона незадолго до поездки Джо Байдена связалась с россиянами для "обеспечения деконфликтности во избежание любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами".

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Во время визита в Киев президента Байдена охраняли американские самолеты из Польши.

"Американские самолеты-разведчики, в том числе оснащенные бортовым радаром E-3 Sentry и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши", - также добавляет AP.

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В статье: война с россией Джо Байден
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