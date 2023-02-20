AP: Перед визитом Байдена в Киев Белый дом связывался с Россией

США и Россия контактировали перед поездкой Джо Байдена в Украину, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными государствами. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, хотя Белый дом в этом вопросе не прибегал к подробностям, но сообщил, что американская сторона незадолго до поездки Джо Байдена связалась с россиянами для "обеспечения деконфликтности во избежание любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами".

Во время визита в Киев президента Байдена охраняли американские самолеты из Польши.

"Американские самолеты-разведчики, в том числе оснащенные бортовым радаром E-3 Sentry и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши", - также добавляет AP.