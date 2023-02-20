Резников - про самолеты для Украины: Знаю, что этот вопрос уже решен

Сначала была "танковая инициатива", потом наступила "танковая коалиция", и похожая инициатива по самолетам уже существует. Осталось лишь "украсить" эту "самолетную коалицию".

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Укринформ.

"Сначала была "танковая инициатива", которая родилась в определенных головах, и ее отрабатывали, потом наступила "танковая коалиция". То же самое, поверьте мне, с самолетами. Инициатива уже существует. Осталось "украсить" эту "самолетную коалицию", - объяснил глава Минобороны.

По его словам, дальнобойные ракеты – это вещи, которые мы уже можем использовать из тех или иных пусковых, а эти пусковые уже у нас есть.

"Далее вопрос, скажем так, решим", - добавил он.

Резников убежден, что Украине не нужно останавливаться и на собственном производстве.

"У нас отличные "Нептуны". У нас отличное производство. Наш ВПК - как частный, так и государственный, поверьте мне, не стоит на месте, и работа продолжается. Поэтому, как мы убедили своими "Нептунами", что нам надо дать противокорабельные" "гарпуны", так мы и многим другим тоже уже убеждаем (по ряду вещей. - Ред.), поэтому нам многое дают", - сказал министр.

Как проинформировал глава МОУ, вопрос дальнобойных ракет – это вопрос вообще технического решения, не политического.

"Вопрос авиаплатформы, как самолет, еще немного политический, но по большому счету, я это точно уже знаю и чувствую, считайте, что он уже решен. Это просто вопрос выбора, какая именно лучшая платформа будет основной и базовой. Это принципиальная задача", – заявил он.

По мнению Резникова, нужно остановить доминацию авиации РФ в небе, не дать идти россиянам в контрнаступление и подготовить наше контрнаступление.

"То есть это все равно — система защиты. И мы это объясняем нашим партнерам. То, что мы используем наше право на самозащиту в соответствии с уставом ООН. И они это уже услышали. У них нет уже сомнения, что это (например, обстрелы. – Ред.) – очередной уровень эскалации, что-то будут там (делать. – Ред.) россияне. Нет", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас существует вопрос прагматичной оценки — какие запчасти, какие техники-инженеры легче научат наших техников-инженеров, какое оружие мы будем применять и другое. "Собственно, это вопрос выбора лучшего решения", - заверил чиновник.