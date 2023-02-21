В ВСУ будут сформированы 2 танковых батальона Leopard-2 и 6-7 батальонов Leopard-1
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников
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В Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2, и еще 6-7 батальонов из танков более старой модификации Leopard 1.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.
"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", – сказал глава оборонного ведомства.
Резников выразил надежду на то, что танки Leopard 2 Украина получит до апреля 2023 года, однако добавил, что их поставка будет зависеть от сроков подготовки экипажей ВСУ.
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