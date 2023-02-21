ВСУ отразили атаки россиян около 11 населенных пунктов - Генштаб
Враг активно применяет авиацию и РСЗО
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 21 февраля, сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате огня российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.
Генштаб сообщает, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Билогоровка - Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Также, наши защитники сбили 3 БпЛА типа Ланцет. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.
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