В Германии рассказали, когда ВСУ получат боевые машины Marder и боеприпасы для САУ Gepard

По сообщению от компании Rheinmetall, одного из крупнейших немецких производителей оружия, боевые машины пехоты Marder должны быть подготовлены к отправке в Украину в конце марта 2023 года.

Директор компании Армин Паппергер сообщил об этом в понедельник, 20 февраля, отметив, что компания увеличила свои мощности в несколько раз. По его словам, Украина получит 20 боевых машин Marder.

Также он отметил, что первая партия боеприпасов для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard может прибыть в Украину до июля 2023 года. Паппергер подчеркнул, что компания работает на полную мощность, а ее возможности были удвоены и даже утроены, но они все еще могут увеличить мощность в рамках одной смены. Для этого должны быть заключены контракты.