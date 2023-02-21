В Германии рассказали, когда ВСУ получат боевые машины Marder и боеприпасы для САУ Gepard
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По сообщению от компании Rheinmetall, одного из крупнейших немецких производителей оружия, боевые машины пехоты Marder должны быть подготовлены к отправке в Украину в конце марта 2023 года.
Директор компании Армин Паппергер сообщил об этом в понедельник, 20 февраля, отметив, что компания увеличила свои мощности в несколько раз. По его словам, Украина получит 20 боевых машин Marder.
Также он отметил, что первая партия боеприпасов для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard может прибыть в Украину до июля 2023 года. Паппергер подчеркнул, что компания работает на полную мощность, а ее возможности были удвоены и даже утроены, но они все еще могут увеличить мощность в рамках одной смены. Для этого должны быть заключены контракты.
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