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Круглая красивая цифра. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям российской армии

Общие новости
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144440

Круглая красивая цифра. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям российской армии

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 144440 (+760) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3326 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6562 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2338 (+4) ед,
  • РСЗО – 471 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
  • самолетов – 299 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5210 (+1) ед,
  • специальная техника – 226 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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