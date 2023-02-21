Круглая красивая цифра. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям российской армии
144440
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 144440 (+760) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3326 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6562 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2338 (+4) ед,
- РСЗО – 471 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
- самолетов – 299 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5210 (+1) ед,
- специальная техника – 226 (+1).
Данные уточняются.
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