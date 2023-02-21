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"ВСУ демонстрируют нужную результативность". Зеленский поблагодарил отдельные бригады за службу

Общие новости
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За отвагу и точность, веру в освобождение нашей земли

"ВСУ демонстрируют нужную результативность". Зеленский поблагодарил отдельные бригады за службу

НГУ Рубіж

Новина українською

Президент Владимир Зеленский поблагодарил отдельные бригады за службу: десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пехотинцев 72-й и 110-й отдельных механизированных бригад, подразделения и силы поддержки этих бригад, пушкарей 55-й отдельной артиллерийской бригады за "отвагу и точность".

А еще 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду и 1-й артиллерийский дивизион 44-й отдельной артиллерийской бригады за "достойный ответ врагу на атаки против Запорожья".

Кроме этого, он отметил 66-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за то, что "не только наносят врагу существенные потери в Луганской области, но и "дают веру в движение к освобождению нашей земли".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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