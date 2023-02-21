"Все верят в победу Украины". Резников назвал число стран, вошедших в Антикремлевскую коалицию

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью каналу Freedom, что в антикремлевскую коалицию входят уже 54 страны. Также он отметил, что Рамштайн-9 был полезен для Украины.

"Дело в том, что, по сути, антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран. Столько делегаций было во время встречи сначала на полях Рамштайна, а поскольку это происходило в Брюсселе, то, кроме встречи в рамках Рамштайна, там еще была встреча министров обороны стран НАТО".

"Если кто-то думает, что есть синдром усталости от Украины, от войны, то это не так. Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу. Это совсем другие настроения, чем год назад, когда нам давали три дни на то, что столица упадет, и три недели максимум на то, что упадет вся страна, и что, вероятно, там будут какие-то боевые действия. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы".