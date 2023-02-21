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ГУР: В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения

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Университет теперь не спасет?

ГУР: В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения

ГУР

Новина українською

В России готовятся к массовой мобилизации. Путин планирует отправить на войну еще 300 тысяч человек, в том числе и студентов очной формы обучения. Об этом сообщает издание The New York Times. Как отмечают в NYT, Путин будет вновь утверждать, что спасает не только Украину от "нацизма", но и Россию – от НАТО.

В настоящее время активно наращиваются возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений, как сообщает ГУР. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

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Руководить "участками" будут представители высшего руководства учебных заведений. Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена. Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено.

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В статье: война с россией ГУР The New York Times
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Источник:
ГУР

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