  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Defence Express: ВСУ получат от США редкий тип боевых машин Bradley – что они умеют?
В тренде

Defence Express: ВСУ получат от США редкий тип боевых машин Bradley – что они умеют?

Общие новости
(1 голосов)

Все детали

Defence Express: ВСУ получат от США редкий тип боевых машин Bradley – что они умеют?

BAE Systems

Новина українською

В новом пакете военной помощи США передадут Украине особые боевые машины пехоты Bradley, способные вести дальнобойный высокоточный огонь. Как сообщает Defence Express, это довольно редкая машина даже для армии США по сравнению со всеми остальными версиями Bradley. Пишут, что всего их было выпущено только 55 единиц. Речь идет о Bradley Fire Support Team Vehicle с индексом М7, сокращенное название – BFIST. И по сути это не боевая машина пехоты, а машина наведения высокоточного вооружения и разведки.

На момент публикации официальные источники хранят молчание по поводу перечня вооружения, поэтому не исключено, что он может измениться. Этот пакет можно было бы назвать "боеприпасным", если бы не наличие в нем BFIST. М7 Bradley может также подсвечивать цели для ударов боеприпасами с лазерной системой наведения. То есть, главная задача этой машины – именно наведение артиллерии непосредственно в боевых порядках, а не транспортировка бойцов и их огневая поддержка.

Возможности, заложенные в М7 Bradley BFIST, которую начали поставлять в вооруженные силы США с 2000 года, были воплощены в более современной версии БМП M3A3 Bradley, имеющие аналогичные возможности "в базе". В то же время Украине передается именно M2A2 Bradley ODS без командирской панорамы и поэтому передача BFIST имеет большое значение.

Читайте такжеВ Германии рассказали, когда ВСУ получат боевые машины Marder и боеприпасы для САУ Gepard

По теме
yellow-arrow
С вбрасывания в свои ворота. ВИДЕО эпического автогола хоккеиста Сиэтла Гурде в матче НХЛ
yellow-arrow
Генштаб: В Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт
yellow-arrow
ГУР: В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Bradley
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
defence-ua.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде