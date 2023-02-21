Defence Express: ВСУ получат от США редкий тип боевых машин Bradley – что они умеют?

В новом пакете военной помощи США передадут Украине особые боевые машины пехоты Bradley, способные вести дальнобойный высокоточный огонь. Как сообщает Defence Express, это довольно редкая машина даже для армии США по сравнению со всеми остальными версиями Bradley. Пишут, что всего их было выпущено только 55 единиц. Речь идет о Bradley Fire Support Team Vehicle с индексом М7, сокращенное название – BFIST. И по сути это не боевая машина пехоты, а машина наведения высокоточного вооружения и разведки.

На момент публикации официальные источники хранят молчание по поводу перечня вооружения, поэтому не исключено, что он может измениться. Этот пакет можно было бы назвать "боеприпасным", если бы не наличие в нем BFIST. М7 Bradley может также подсвечивать цели для ударов боеприпасами с лазерной системой наведения. То есть, главная задача этой машины – именно наведение артиллерии непосредственно в боевых порядках, а не транспортировка бойцов и их огневая поддержка.

Возможности, заложенные в М7 Bradley BFIST, которую начали поставлять в вооруженные силы США с 2000 года, были воплощены в более современной версии БМП M3A3 Bradley, имеющие аналогичные возможности "в базе". В то же время Украине передается именно M2A2 Bradley ODS без командирской панорамы и поэтому передача BFIST имеет большое значение.