  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб: В Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт
В тренде

Генштаб: В Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт

Общие новости
(1 голосов)

Из утренней сводки Генерального штаба

Генштаб: В Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт

Новина українською

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности, в Горловке. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области".

"В частности, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости оформления гражданства российской федерации. Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей".

Читайте такжеВСУ отразили атаки россиян около 11 населенных пунктов - Генштаб

По теме
yellow-arrow
С вбрасывания в свои ворота. ВИДЕО эпического автогола хоккеиста Сиэтла Гурде в матче НХЛ
yellow-arrow
Defence Express: ВСУ получат от США редкий тип боевых машин Bradley – что они умеют?
yellow-arrow
ГУР: В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде