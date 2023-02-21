Генштаб: В Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт
Из утренней сводки Генерального штаба
Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности, в Горловке. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
"Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области".
"В частности, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости оформления гражданства российской федерации. Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей".
Популярное сейчас
- Мудрик установил абсолютный антирекорд АПЛ
- ВСУ отразили атаки россиян около 11 населенных пунктов - Генштаб
- Новички Днепра-1, слухи по Ротаню, поддержка Украины от АПЛ. Главные новости за 20 февраля
- Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО