Генштаб: В Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт

Россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области, в частности, в Горловке. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Россия продолжает принудительную паспортизацию граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области". "В частности, работникам бюджетных организаций доведено под личную подпись распоряжение так называемой российской оккупационной администрации Горловки о необходимости оформления гражданства российской федерации. Работники бюджетной сферы, которые до 1 июля не получат паспорта, будут уволены с занимаемых должностей".