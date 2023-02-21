С вбрасывания в свои ворота. ВИДЕО эпического автогола хоккеиста Сиэтла Гурде в матче НХЛ

"Сан-Хосе" принимал "Сиэтл" в рамках поединка НХЛ в статусе андердога и с серией из трех поражений подряд. Кто бы мог подумать, что прервать эту полосу поможет сам соперник.

Полтора периода на табло сохранялась ничья 0:0. А потом дело в свои руки взял нападающий "Кракенов" Янни Гурде. 31-летний форвард с вбросывания умудрился забросить шайбу в собственные ворота. Такого от него не ожидал никто, поэтому ни партнеры по команде, ни голкипер не успели среагировать на бросок.

Уйти от такого шока "Сиэтл" не смог: в итоге все завершилось победой "Сан-Хосе" 4:0.