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С вбрасывания в свои ворота. ВИДЕО эпического автогола хоккеиста Сиэтла Гурде в матче НХЛ

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С вбрасывания в свои ворота. ВИДЕО эпического автогола хоккеиста Сиэтла Гурде в матче НХЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Сан-Хосе" принимал "Сиэтл" в рамках поединка НХЛ в статусе андердога и с серией из трех поражений подряд. Кто бы мог подумать, что прервать эту полосу поможет сам соперник.

Полтора периода на табло сохранялась ничья 0:0. А потом дело в свои руки взял нападающий "Кракенов" Янни Гурде. 31-летний форвард с вбросывания умудрился забросить шайбу в собственные ворота. Такого от него не ожидал никто, поэтому ни партнеры по команде, ни голкипер не успели среагировать на бросок.

Уйти от такого шока "Сиэтл" не смог: в итоге все завершилось победой "Сан-Хосе" 4:0.

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В статье: Сан-Хосе Шаркс Сиэтл Кракен
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