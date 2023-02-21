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Стендап с паузами на кашель. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ

Общие новости
(5 голосов)

Спойлер: ничего нового

Стендап с паузами на кашель. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент РФ владимир путин выступил с посланием к Федеральному собранию россии. В перерывах между постоянными "кхе-кхе", которые в Сети уже стали настоящим мемом, вновь прозвучали заезженные тезисы о "плохом Западе и его педофилии", "Украине как австро-венгерском проекте".

"Запад развернул против нас и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется".

"Чем более дальнобойные системы будут поступать Украине, тем дальше мы будем отодвигать угрозу. Победить Россию на поле боя невозможно".

"Уровень оснащения ядерных сил сдерживания новейшими вооружениями составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах".

"Выборы в 2024 году сохранятся с соблюдением всех законов и правил".

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Источник:
риа

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Комментарии (1)
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aleks68
21.02.2023 в 12:55
е.....е плешивое чмо. ...... маразматик.пора на свалку.способен только шишки щупать и молоть ..... языком.
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