Стендап с паузами на кашель. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ

Президент РФ владимир путин выступил с посланием к Федеральному собранию россии. В перерывах между постоянными "кхе-кхе", которые в Сети уже стали настоящим мемом, вновь прозвучали заезженные тезисы о "плохом Западе и его педофилии", "Украине как австро-венгерском проекте".

"Запад развернул против нас и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется".

"Чем более дальнобойные системы будут поступать Украине, тем дальше мы будем отодвигать угрозу. Победить Россию на поле боя невозможно".

"Уровень оснащения ядерных сил сдерживания новейшими вооружениями составляет 91,3%, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах".

"Выборы в 2024 году сохранятся с соблюдением всех законов и правил".