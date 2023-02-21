В Киев прибыла премьер-министр Италии
Приветствуем в столице
ANSA
В Киев утром 21 февраля прибыла премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По информации La Repubblica, Мелони прибыла в Киев во вторник поездом, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля. Днем 21 февраля Джорджа должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым она проведет пресс-конференцию.
Также лидер итальянцев посетит Бучу и Ирпень в Киевской области, пострадавшие от боевых действий в начале российского полномасштабного вторжения.
Ранее СМИ писали, что своим визитом Мелони воспользуется, чтобы подтвердить поддержку Италией Украины, а также объявить о шестом пакете военной помощи, одобренным итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.
Как отмечают итальянские СМИ, визит Мелони в Киев должен продемонстрировать, что официальный Рим не разделяет позиции бывшего премьера Сильвио Берлускони. Не так давно он заявил, что не стал бы встречаться с Владимиром Зеленским, которого он оценивает "очень отрицательно" и считает "виновным в войне". Нынешняя глава итальянского правительства Мелони, комментируя высказывания предшественника, заявила о твердой поддержке Украины.
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