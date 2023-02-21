Путин забыл, к чему привела предыдущая гонка вооружений. РФ приостановила участие в договоре о СНВ

Российский диктатор начинает снова угрожать миру ядерным оружием. Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. путин подчеркнул, что РФ не выходит из договора, а только прекращает свое участие в нем:

"Не выходим, а именно приостанавливаем", – заявил путин. "Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация есть".

Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил диктатор. Его обращение к Федеральному собранию длилось более полутора часов.

Отметим, что договор о СНВ фактически символизировал окончание холодной войны.

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СНВ-3, также известный как New START – это договор между США и РФ о сокращении ядерных вооружений. Документ был подписан на 10 лет в Праге весной 2010 года. 3 февраля 2021 года США продолжили действие New START. Договор предусматривает сокращение каждой из сторон своих запасов ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.