Путин забыл, к чему привела предыдущая гонка вооружений. РФ приостановила участие в договоре о СНВ
Самое интересное из обращения диктатора к Федеральному собранию РФ
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Российский диктатор начинает снова угрожать миру ядерным оружием. Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. путин подчеркнул, что РФ не выходит из договора, а только прекращает свое участие в нем:
"Не выходим, а именно приостанавливаем", – заявил путин.
"Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация есть".
Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил диктатор. Его обращение к Федеральному собранию длилось более полутора часов.
Отметим, что договор о СНВ фактически символизировал окончание холодной войны.
СНВ-3, также известный как New START – это договор между США и РФ о сокращении ядерных вооружений. Документ был подписан на 10 лет в Праге весной 2010 года. 3 февраля 2021 года США продолжили действие New START. Договор предусматривает сокращение каждой из сторон своих запасов ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
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