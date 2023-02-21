  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ударили из РСЗО по Херсону – есть погибшие и раненые
В тренде

Россияне ударили из РСЗО по Херсону – есть погибшие и раненые

Общие новости
(1 голосов)

Террористы

Россияне ударили из РСЗО по Херсону – есть погибшие и раненые

ОК Південь

Новина українською

Во вторник, 21 февраля, российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, в результате атаки есть погибшие и раненые. Рашисты расстреляли мирный Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня.

Читайте такжеМасштабные разрушения, одна жертва и раненые. РФ ударила ракетами по Павлограду на Днепропетровщине

В Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и машинам. Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных – в результате прямого попадания полыхает несколько квартир, сообщает ОК "Юг".

"Обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта. Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются. В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, ранено 1 гражданское лицо".

По теме
yellow-arrow
В Киев прибыла премьер-министр Италии
yellow-arrow
Путин забыл, к чему привела предыдущая гонка вооружений. РФ приостановила участие в договоре о СНВ
yellow-arrow
Стендап с паузами на кашель. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде