Россияне ударили из РСЗО по Херсону – есть погибшие и раненые

Во вторник, 21 февраля, российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, в результате атаки есть погибшие и раненые. Рашисты расстреляли мирный Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня.

В Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и машинам. Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных – в результате прямого попадания полыхает несколько квартир, сообщает ОК "Юг".