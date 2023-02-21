Россияне ударили из РСЗО по Херсону – есть погибшие и раненые
Террористы
ОК Південь
Во вторник, 21 февраля, российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, в результате атаки есть погибшие и раненые. Рашисты расстреляли мирный Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня.
В Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и машинам. Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных – в результате прямого попадания полыхает несколько квартир, сообщает ОК "Юг".
"Обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта. Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются. В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, ранено 1 гражданское лицо".
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