Суд запретил деятельность Партии регионов
Суд обязал передать имущество, средства и другие активы партии в собственность государства
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Во вторник, 21 февраля, восьмой апелляционный административный суд запретил политическую партию "Партия регионов".
Об этом сообщается на Facebook-странице суда.
"21 февраля 2023 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № П/857/1/23 о запрете политической партии "Партия регионов", - говорится в сообщении.
Отмечено, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины - запрещена деятельность "Партии регионов".
Кроме того, партия обязана передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.
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