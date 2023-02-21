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Суд запретил деятельность Партии регионов

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Суд обязал передать имущество, средства и другие активы партии в собственность государства

Суд запретил деятельность Партии регионов

фото из свободных источников

Новина українською

Во вторник, 21 февраля, восьмой апелляционный административный суд запретил политическую партию "Партия регионов".

Об этом сообщается на Facebook-странице суда.

"21 февраля 2023 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № П/857/1/23 о запрете политической партии "Партия регионов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины - запрещена деятельность "Партии регионов".

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Кроме того, партия обязана передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.02.2023 в 17:10
А толку ? Колись забороняли комуняк , двічі . І ця шушвара відроджувалась в нових партіях . І кацяпоязичная та інша совкодрочерна біомаса за них голосувала . Тут заборонити треба любу партію яка хоч одним словом буде згадувати рабсєю або есесери чи їхнє мокшанотатарське базікання !
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