Столтенберг: Путин дал четко понять, что готовится к еще большей войне
Ответ генсека НАТО на сегодняшнее выступление Путина
Getty Images / Global Images Ukraine
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в своем послании к Федеральному собранию Путин четко дал понять, что приготовился к еще большей войне с Украиной.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Через год мы не видим никаких признаков, что президент Путин готовится к миру – наоборот. Сегодня он дал четко понять, он готовится к еще большей войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и контактирует с Северной Кореей и Ираном", - пояснил он.
Генсек НАТО напомнил, что Альянс и партнеры оказывают поддержку Украине и снабжают тяжелое современное вооружение, "постоянно консультируясь с Украиной, что им нужно".
"Но у НАТО также есть другая задача – предотвратить то, чтобы эта война вышла за пределы Украины. Поэтому утром дня вторжения мы активизировали наши планы обороны и увеличили количество подразделений в восточной части Альянса, отправив Москве вполне четкий месседж, что НАТО там есть и будет защищать каждый сантиметр территории НАТО. И атака на друга будет атакой на весь союз. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будем обеспечивать надежное сдерживание и оборону всей территории НАТО", - добавил Столтенберг.
Популярное сейчас
- Стендап с паузами на кашель. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ
- Defence Express: ВСУ получат от США редкий тип боевых машин Bradley – что они умеют?
- Круглая красивая цифра. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям российской армии
- Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО