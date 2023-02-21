Столтенберг: Путин дал четко понять, что готовится к еще большей войне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в своем послании к Федеральному собранию Путин четко дал понять, что приготовился к еще большей войне с Украиной.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Через год мы не видим никаких признаков, что президент Путин готовится к миру – наоборот. Сегодня он дал четко понять, он готовится к еще большей войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и контактирует с Северной Кореей и Ираном", - пояснил он.

Генсек НАТО напомнил, что Альянс и партнеры оказывают поддержку Украине и снабжают тяжелое современное вооружение, "постоянно консультируясь с Украиной, что им нужно".