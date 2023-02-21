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Столтенберг: Путин дал четко понять, что готовится к еще большей войне

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Ответ генсека НАТО на сегодняшнее выступление Путина

Столтенберг: Путин дал четко понять, что готовится к еще большей войне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в своем послании к Федеральному собранию Путин четко дал понять, что приготовился к еще большей войне с Украиной.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Через год мы не видим никаких признаков, что президент Путин готовится к миру – наоборот. Сегодня он дал четко понять, он готовится к еще большей войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и контактирует с Северной Кореей и Ираном", - пояснил он.

Генсек НАТО напомнил, что Альянс и партнеры оказывают поддержку Украине и снабжают тяжелое современное вооружение, "постоянно консультируясь с Украиной, что им нужно".

"Но у НАТО также есть другая задача – предотвратить то, чтобы эта война вышла за пределы Украины. Поэтому утром дня вторжения мы активизировали наши планы обороны и увеличили количество подразделений в восточной части Альянса, отправив Москве вполне четкий месседж, что НАТО там есть и будет защищать каждый сантиметр территории НАТО. И атака на друга будет атакой на весь союз. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будем обеспечивать надежное сдерживание и оборону всей территории НАТО", - добавил Столтенберг.

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В статье: Владимир Путин война с россией Йенс Столтенберг
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