Усик: Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык
Боксер выступает за мягкую украинизацию
Фото: CBS Sports
Чемпион мира WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, как он перешел на украинский язык, и почему не нужно заставлять делать это других.
"В основном я общаюсь на украинском языке дома, с друзьями на тренировках. Разговариваю только на украинском, некоторые слова вылетают, я бы их назвал проукраинскими, но еще неправильно называются.
Я вам хочу сказать на этот счет – мы не должны заставлять людей. Заставлять их сейчас или как-то осуждать нельзя ни в коем случае. Надо помогать. Чем больше мы будем заставлять что-либо делать, тем больше люди будут делать перед собой забор и не смогут этот барьер переступить. Мы украинцы должны друг другу помогать", – сказал Усик.
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