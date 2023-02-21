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Усик: Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык

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(3 голосов)

Боксер выступает за мягкую украинизацию

Усик: Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык

Фото: CBS Sports

Новина українською

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, как он перешел на украинский язык, и почему не нужно заставлять делать это других.

"В основном я общаюсь на украинском языке дома, с друзьями на тренировках. Разговариваю только на украинском, некоторые слова вылетают, я бы их назвал проукраинскими, но еще неправильно называются.

Я вам хочу сказать на этот счет – мы не должны заставлять людей. Заставлять их сейчас или как-то осуждать нельзя ни в коем случае. Надо помогать. Чем больше мы будем заставлять что-либо делать, тем больше люди будут делать перед собой забор и не смогут этот барьер переступить. Мы украинцы должны друг другу помогать", – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик война с россией
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Комментарии (17)
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Будєм разбіратся (Київ)
21.02.2023 в 19:12
По-перше, закон про функціонування української як державної не накладає жодних обмежень на приватне спілкування іншими мовами. У нас, наприклад, сайт двомовний, а половина дописувачів російськомовні. Сайт не штрафують, дописувачів не блокують. Тому застереження Усика звучить дещо дивно. По-друге, коли комусь забагато української, то почитайте в вікі список заборон української мови. Століттями з українців ліпили малоросів. Дуже пізнавально. Якщо вам не хочеться розбиратись, то що ж - ви продукт цих заборон. По-третє, українька мовна політика була відсутня 25 років нашої незалежності, видавнича справа занепадала, в українських мас-медіа домінувала російська, видавались ліцензії російським мовникам і український Донбас і Крим де факто жили в російському інформаційному просторі. Те що маємо сьогодні - наслідки.
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+3
-5
Лекарь (село Дарниця)
21.02.2023 в 18:54
Можна подумати, що в Україні хтось колись когось примушував. Це треба ху*лу подякувати за українізацію
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+3
-4
avatar
ukrop68 (Львів)
21.02.2023 в 18:42
"ми не повинні змушувати людей"...коли і хто змушував? кого?
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+4
-7
DNI (Lviv)
21.02.2023 в 18:16
У демократичній країні Україна є Закони, і Конституція і держава Змушена (замініть на термін ЗОБОВ'ЯЗАНА) вводити Адміністративну або Кримінальну Відповідальність за їх порушення. Крапка. Щодо мови- все тривіально просто: совок навязував колоніальне виховання і сприйняття викревленої реальності у всьому. Той люд хто досі не розуміє базових принципів формування нації і фундаменту майбутнього розвитку та успіху України - ймовірно, безповоротно " больниє"У приватному середовищі кожен з нас стає хоч "на роги" і балакає хоч " гондураською" а у публічному і у ЗМІ - дотримуйтесь Закону Уже є покоління дітей яке фізично не розуміє! до 99% російської мови. І це нормально! Це і є передумова світлого майбутнього нації!
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+4
-8
Sisiha (Львов)
21.02.2023 в 18:29
Давай на фронт, там такие идейный знаешь как нужны! Там и перевоспитаешь всех русскоязычных
Ответить
+8
-8
nadobi (Полтава)
21.02.2023 в 18:38
Какой фронт, он давно уже к полякам драпанул и оттуда любит Родину
+7
-8
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.02.2023 в 19:37
Я бачу тут багато к.ацапів підтягнулось, щоб мінусики наставити і коментарів всяких тупих вис.рати. Тебе к.ацапе ніхто не питав, що нам робити, зрозумів?
+1
-5
DNI (Lviv)
21.02.2023 в 19:26
читайте історію, там більшість відповідей сьогодення.якби у 90х чи 00х роках провели такі потрібні реформи, і максимально дистанціювплись від московії, вибрали свідомих людей у владу...було б звраз інакша свідомість у більшості.чим швидше пройдуть реформи: культурні, мовні, тим швидше буде період економічного ренесансупривіт з фронтуі для нацменшин( гугл в поміч) спеціально транслейт на суахілі: ---soma historia, kuna majibu mengi ya leo. ikiwa katika miaka ya 90 au 00 mageuzi hayo muhimu yalifanywa, na kwa kadiri iwezekanavyo mbali na Moscow, watu wenye ufahamu walichaguliwa kutawala ... wengi wangekuwa na fahamu tofauti ghafla. kasi ya mageuzi: kitamaduni, kiisimu, ndivyo kipindi cha ufufuo wa uchumi kitakavyokuwa haraka habari kutoka mbele na kutafsiriwa haswa katika Kiswahili kwa ajili ya watu walio wachache wa kitaifa
Ответить
0
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
21.02.2023 в 18:13
На передовій ніхто не змушує хлопців говорити на українській.
Ответить
+3
-7
Sisiha (Львов)
21.02.2023 в 18:31
На українській??? Это ты на каком языке написал?
Ответить
+7
-6
Лекарь (село Дарниця)
21.02.2023 в 18:57
Не усі раптом одразу грамотними стають. Ти сам якою мовою свій пост написав? Ворожою? То тоді сиди і не пи*ди, як то кажуть
+1
-6
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.02.2023 в 19:38
Та воно ка.цапоморде, якою мовою воно ще може писати. Львов блін, придурок
0
-5
download1 (huyersk)
21.02.2023 в 18:09
Як він розумнішає, книжки почав читати?)
Ответить
0
-5
nadobi (Полтава)
21.02.2023 в 17:54
Фарион считает по другому
Ответить
+8
-4
Cerega15 (Kherson)
21.02.2023 в 18:40
Так Усик про людей говорит.
Ответить
+7
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.02.2023 в 19:39
Рускагаварящіє не люди, це в основному орки
0
-5
Cerega15 (Херсон)
21.02.2023 в 19:46
Я знаю украинский лучше тебя, но именно из-за таких животных, как ты, не пользуюсь им.
0
0

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