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В издании The Athletic заявили, что готовы опубликовать текст Зеленского о футболе

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Если президент напишет такую статью

В издании The Athletic заявили, что готовы опубликовать текст Зеленского о футболе

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Автор The Athletic Адам Крафтон заявил Трибуне, что его издание готово опубликовать текст о футболе президента Украины Владимира Зеленского, если он напишет такую статью.

– Если бы Зеленский решил написать колонку для The Athletic – согласились бы вы стать площадкой для публикации?

– Недавно парень, управляющий офисом президента Украины, Ермак, написал текст для нас о российских и белорусских атлетах, пытающихся снять бан и попасть на Олимпиаду-2024.

Я уверен, если бы президент Зеленский захотел написать о футболе, то мы были бы рады взять такой текст.

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В статье: Владимир Зеленский
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Источник:
Трибуна

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