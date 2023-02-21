В издании The Athletic заявили, что готовы опубликовать текст Зеленского о футболе

Автор The Athletic Адам Крафтон заявил Трибуне, что его издание готово опубликовать текст о футболе президента Украины Владимира Зеленского, если он напишет такую статью.

– Если бы Зеленский решил написать колонку для The Athletic – согласились бы вы стать площадкой для публикации?

– Недавно парень, управляющий офисом президента Украины, Ермак, написал текст для нас о российских и белорусских атлетах, пытающихся снять бан и попасть на Олимпиаду-2024.

Я уверен, если бы президент Зеленский захотел написать о футболе, то мы были бы рады взять такой текст.