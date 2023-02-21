Все в сине-желтом цветах. Как выглядела сегодня Варшава во время выступления Байдена. ФОТО

Президент США Джо Байден после посещения Киева остановился также в столице Польши, Варшаве. В своей речи заявил, что Украина никогда не станет жертвой России.

О поддержке Украины символизировали не только слова главы Белого дома, но и всеобщая атмосфера. Вся территория вокруг Королевского замка в Варшаве была заполнена не только цветами флагов США и Польши, но и Украины.

Напомним, что вчера Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи заявил, что своим визитом подтверждает непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Фото: Getty Images/Global Images Украина