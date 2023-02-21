Воины 92 ОМБр уничтожают САУ 2С19 МСТА-С вместе с экипажем. ВИДЕО
На концерт к Кобзону
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20 февраля 92 ОМБр уничтожила САУ 2С19 Мста-С вместе с экипажем и повредила другую САУ.
Об этом сообщил в фейсбуке воин и адвокат Леонид Маслов.
"Работает разведка и артиллерия 92-й ОМБр. Один снаряд. Одна команда. Одна воля. Минус САУ ($2 млн), минус 5 захватчиков. Сделано. Памяти нашего друга Владимира Кузьменко (Дядя Вова), отдавшего жизнь за родной Купянск. RIP, Дядя Вова. Оккупанты должны здохнуть", - уточняет Маслов.
Он также обнародовал видеоподтверждение.
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