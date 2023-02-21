  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Делаем все, чтобы сдержать вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях
В тренде

Зеленский: Делаем все, чтобы сдержать вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях

Общие новости
(1 голосов)

Вечернее видеообращение главы государства к нации

Зеленский: Делаем все, чтобы сдержать вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский со своим традиционным видеообращением выступил перед украинской нацией. Глава государства отметил, что состоялось очередное заседание Ставки. И не только.

"Сегодняшнее заседание Ставки расширено и детально, включая доклады по передовой от наших командующих на самых горячих направлениях.

Главнокомандующий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Особые эмоции вызывают доклады относительно Донецкой, Луганской областей. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери.

Генерал Сырский доложил по Бахмутскому и Лиманскому направлениям. Жестокие бои. Делаем все, чтобы поддержать наших ребят", – сказал Зеленский.

Также президент доложил о ситуации по другим направлениям фронта:

"Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже со слезоточивыми гранатами. Но очень важно, несмотря на все давление на наши силы, что линия фронта перемен не претерпела".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: Слава богу, что к Берлускони на танке во двор не заехал его партнер из РФ
yellow-arrow
Воины 92 ОМБр уничтожают САУ 2С19 МСТА-С вместе с экипажем. ВИДЕО
yellow-arrow
Шахтер прибыл на матч с Ренном. В обойме Йовичевича 28 игроков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде