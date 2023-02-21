Зеленский: Делаем все, чтобы сдержать вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях
Вечернее видеообращение главы государства к нации
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский со своим традиционным видеообращением выступил перед украинской нацией. Глава государства отметил, что состоялось очередное заседание Ставки. И не только.
"Сегодняшнее заседание Ставки расширено и детально, включая доклады по передовой от наших командующих на самых горячих направлениях.
Главнокомандующий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Особые эмоции вызывают доклады относительно Донецкой, Луганской областей. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери.
Генерал Сырский доложил по Бахмутскому и Лиманскому направлениям. Жестокие бои. Делаем все, чтобы поддержать наших ребят", – сказал Зеленский.
Также президент доложил о ситуации по другим направлениям фронта:
"Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже со слезоточивыми гранатами. Но очень важно, несмотря на все давление на наши силы, что линия фронта перемен не претерпела".
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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