Россияне снизили активность: наступали возле 7 населенных пунктов, авиацию не применяли
А вот украинская авиация нанесла 10 ударов
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 22 февраля, сообщает, что за прошедшие сутки армия РФ совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые мирные жители. В то же время Генштаб не сообщает об авиационных ударах во вторник, но предупреждает, что существует большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
В сводке указывается, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Во вторник подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В этот день россияне не обстреливали приграничные районы Черниговской области, но под огонь попали 25 населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях. По всей линии столкновения враг обстреливает районы населённых пунктов из артиллерии, минометов и танков.
В свою очередь авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
Популярное сейчас
- Реал преподал урок футбола Ливерпулю, а Наполи - Айнтрахту. Главные новости за 21 февраля
- Неаполь без претензий. Айнтрахт - Наполи 0:2. Видео голов и обзор матча.
- Шахтер прибыл на матч с Ренном. В обойме Йовичевича 28 игроков
- Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:44 Украинские Миколенко: В Украине сейчас самая большая проблема – свет. Хорошо, что дома у родителей есть камин
- 23:25 Украинские Зеленский: Слава богу, что к Берлускони на танке во двор не заехал его партнер из РФ
- 23:19 Украинские Зеленский: Делаем все, чтобы сдержать вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях