Россияне снизили активность: наступали возле 7 населенных пунктов, авиацию не применяли

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 22 февраля, сообщает, что за прошедшие сутки армия РФ совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые мирные жители. В то же время Генштаб не сообщает об авиационных ударах во вторник, но предупреждает, что существует большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В сводке указывается, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Во вторник подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В этот день россияне не обстреливали приграничные районы Черниговской области, но под огонь попали 25 населённых пунктов в Сумской и Харьковской областях. По всей линии столкновения враг обстреливает районы населённых пунктов из артиллерии, минометов и танков.

В свою очередь авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.