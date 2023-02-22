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Перевалили за 145 тысяч хороших россиян. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям оккупантов

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Перевалили за 145 тысяч хороших россиян. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям оккупантов

Фото: Евгений Завгородний

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 145060 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3334 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6569 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2345 (+7) ед,
  • РСЗО – 471 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
  • самолетов – 299 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5212 (+2) ед,
  • специальная техника – 226 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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