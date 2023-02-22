Перевалили за 145 тысяч хороших россиян. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям оккупантов
+620
Фото: Евгений Завгородний
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 145060 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3334 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6569 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2345 (+7) ед,
- РСЗО – 471 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
- самолетов – 299 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5212 (+2) ед,
- специальная техника – 226 (+0).
Данные уточняются.
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