Bloomberg: США предоставят Украине высокоточные управляемые бомбы большой дальности с GPS-наводкой

США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наводкой, они способны поражать цели на расстоянии 72 км. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, связанных с производством оружия.

Официально Пентагон не объявлял, что посылает Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, лишь заявив в декабре, что предоставляет "точные авиационные боеприпасы", включенные в пакет помощи в размере $1,85 млрд.

Двое знающих людей подтвердили агентству, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии 72 км. Производством этих боеприпасов занимается Boeing, 20 января компания получила заказ на JDAM от ВВС США на сумму $40,5 млн.

JDAM-ER использует армию США, а также военные более 26 стран. После сброса бомба раскрывает крылья, позволяющие ей пролетать до 72 км и утроить дальность действия оригинального оружия. В материале отмечается, что подобные поставки указывают на то, что США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать JDAM-ER.