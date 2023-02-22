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Bloomberg: США предоставят Украине высокоточные управляемые бомбы большой дальности с GPS-наводкой

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Американская вундервафля

Bloomberg: США предоставят Украине высокоточные управляемые бомбы большой дальности с GPS-наводкой

Sgt. Paul Labbe, US Air Force

Новина українською

США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наводкой, они способны поражать цели на расстоянии 72 км. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, связанных с производством оружия.

Официально Пентагон не объявлял, что посылает Украине модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, лишь заявив в декабре, что предоставляет "точные авиационные боеприпасы", включенные в пакет помощи в размере $1,85 млрд.

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Двое знающих людей подтвердили агентству, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии 72 км. Производством этих боеприпасов занимается Boeing, 20 января компания получила заказ на JDAM от ВВС США на сумму $40,5 млн.

JDAM-ER использует армию США, а также военные более 26 стран. После сброса бомба раскрывает крылья, позволяющие ей пролетать до 72 км и утроить дальность действия оригинального оружия. В материале отмечается, что подобные поставки указывают на то, что США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать JDAM-ER.

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Источник:
bloomberg.com

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