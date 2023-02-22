  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. CNN: РФ провалила испытание межконтинентальной ракеты Сармат во время визита Байдена в Киев
В тренде

CNN: РФ провалила испытание межконтинентальной ракеты Сармат во время визита Байдена в Киев

Общие новости
(1 голосов)

Ответ страны-агрессора провалился? Или США знали об этом?

CNN: РФ провалила испытание межконтинентальной ракеты Сармат во время визита Байдена в Киев

Новина українською

В ходе визита президента Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. В издании CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников написали, что запуск, по всей видимости, получился неудачным.

Читайте такжеПутин забыл, к чему привела предыдущая гонка вооружений. РФ приостановила участие в договоре о СНВ

Россия заранее известила США об испытаниях, поэтому американцы не рассматривали запуск как шаг в сторону эскалации напряжения.

РФ уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы был получен успех и в этот раз, то, по мнению американских официальных лиц, путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию.

Читайте такжеВ Сети появилось видео прибытия Байдена в Киев. Тем временем по всей Украине – воздушная тревога

"Сармат" на Западе прозвали "Сатана II", эта ракета способна нести несколько ядерных боеголовок (весом 100 тонн), она имеет дальность полета более 11 тысяч километров.

По теме
yellow-arrow
Буданов – о большом наступлении россиян, целесообразности обороны Бахмута и кол-ве ракет у россиян
yellow-arrow
Бавовна-time. В Мариуполе ночью и утром прогремели мощные взрывы
yellow-arrow
Министр иностранных дел Словакии послал Виктора Орбана вслед за российским кораблем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ядерное оружие
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде