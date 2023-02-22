CNN: РФ провалила испытание межконтинентальной ракеты Сармат во время визита Байдена в Киев

В ходе визита президента Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. В издании CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников написали, что запуск, по всей видимости, получился неудачным.

Россия заранее известила США об испытаниях, поэтому американцы не рассматривали запуск как шаг в сторону эскалации напряжения.

РФ уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы был получен успех и в этот раз, то, по мнению американских официальных лиц, путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию.

"Сармат" на Западе прозвали "Сатана II", эта ракета способна нести несколько ядерных боеголовок (весом 100 тонн), она имеет дальность полета более 11 тысяч километров.