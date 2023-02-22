Министр иностранных дел Словакии послал Виктора Орбана вслед за российским кораблем

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер жестко высказался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку диктатору путину. В своем сообщении на Facebook Качер подчеркнул, что военная помощь Украине морально правильна, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев.

Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву – только Венгрия держится в стороне. Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански".

Он также подверг критике позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как и Орбан". По его словам, Словакия является частью развитого мира, поэтому он "не хочет, чтобы мы поступали как Орбан".

"Орбан делает в Венгрии то же самое, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer – SD (Роберта Фицо). Для коллаборационистов путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех желающих мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание – "Иди на х*й".