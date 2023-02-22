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Министр иностранных дел Словакии послал Виктора Орбана вслед за российским кораблем

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Напоминать, что именно было сказано почти год назад, не нужно

Министр иностранных дел Словакии послал Виктора Орбана вслед за российским кораблем

Slovakia

Новина українською

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер жестко высказался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку диктатору путину. В своем сообщении на Facebook Качер подчеркнул, что военная помощь Украине морально правильна, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев.

Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву – только Венгрия держится в стороне. Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански".

Он также подверг критике позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как и Орбан". По его словам, Словакия является частью развитого мира, поэтому он "не хочет, чтобы мы поступали как Орбан".

"Орбан делает в Венгрии то же самое, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer – SD (Роберта Фицо). Для коллаборационистов путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех желающих мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание – "Иди на х*й".

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В статье: война с россией Виктор Орбан
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