Бавовна-time. В Мариуполе ночью и утром прогремели мощные взрывы
Есть детали по детонации
Фото из открытых источников
В Мариуполе утром 22 февраля раздался мощный взрыв, оккупанты включили сирены – об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Также известно, что вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия сильных взрывов. В результате отработки по позициям россиян произошла детонация склада с боеприпасами в аэропорту Мариуполя. "Бавовна" посетила место базирования оккупантов в Кальмиусском районе.
Известно, что взрывы прогремели в разных районах временно оккупированного города. Орки пытались уничтожить летевшие прямо на них снаряды своими средствами ПВО, а также подняли в небо авиацию. Позже в Мариуполе слышали стрельбу из пулеметов, а в одном из районов города оккупанты запустили 9 сигнальных ракет. После этого началось передвижение колонны техники (17 единиц) через Новоселовку в сторону поселка Никольское. Всего было 12 взрывов, подтверждено попаданий – 2. В некоторых районах Мариуполя отсутствует свет.
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