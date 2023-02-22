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Бавовна-time. В Мариуполе ночью и утром прогремели мощные взрывы

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Бавовна-time. В Мариуполе ночью и утром прогремели мощные взрывы

Фото из открытых источников

Новина українською

В Мариуполе утром 22 февраля раздался мощный взрыв, оккупанты включили сирены – об этом на своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также известно, что вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия сильных взрывов. В результате отработки по позициям россиян произошла детонация склада с боеприпасами в аэропорту Мариуполя. "Бавовна" посетила место базирования оккупантов в Кальмиусском районе.

Известно, что взрывы прогремели в разных районах временно оккупированного города. Орки пытались уничтожить летевшие прямо на них снаряды своими средствами ПВО, а также подняли в небо авиацию. Позже в Мариуполе слышали стрельбу из пулеметов, а в одном из районов города оккупанты запустили 9 сигнальных ракет. После этого началось передвижение колонны техники (17 единиц) через Новоселовку в сторону поселка Никольское. Всего было 12 взрывов, подтверждено попаданий – 2. В некоторых районах Мариуполя отсутствует свет.

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В статье: война с россией Петр Андрющенко бавовна
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Источник:
t.me/andriyshTime

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