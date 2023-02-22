Буданов – о большом наступлении россиян, целесообразности обороны Бахмута и кол-ве ракет у россиян
"Счет 1:1, а минута 70-я"
Фото: Олександр Чекменьов
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал большое интервью изданию Forbes.Украина.
– Большое наступление России уже идет. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать.
– Есть предположение, что нам нужно очень внимательно присматриваться именно к новостям о мобилизации. Если России удастся набрать 300 000 или 500 000 человек, то участок фронта станет слишком коротким для такого количества людей с их стороны, и тогда можно ожидать наступления на Киев. Что вы об этом думаете?
– Это сомнительная логика, я не разделяю такое мнение. Наступление на том или ином направлении никак не лимитируется количеством людей, которое ты хочешь или можешь разместить.
– Как насчет заявления Медведева о 800 танках в год?
– 800 танков в год они не могут сделать не то, что в военное время, а в лучшие годы.
– В Бахмуте сейчас больше политической целесообразности или военной?
– Вы представляете, чтобы президенту США сказали бы: "Давайте Нью-Йорк временно сдадим, так нужно сделать"? Для меня как для патриота и военного сдача даже миллиметра территории является катастрофой. С военной точки зрения Бахмут дает нам сдерживание россиян в этом районе и причинение им катастрофических потерь. Мы их истощаем и защищаем свою территорию, которая ни в коем случае не может оцениваться в контексте: целесообразно или нецелесообразно оставить.
– Речь идет о перераспределении сил, а не о том, чтобы просто сдать город. Может быть, эффективнее использовать людей в других направлениях?
– Не соглашаюсь с этой логикой.
– Раньше вы говорили о том, что у России осталось ракет на три-четыре залпа, а дальше придется выстреливать с конвейера. Этот момент настал?
– Остались небольшие проценты от общего количества. Производится меньше, чем они применяются в одном залпе, не успевает производство. Россия – не Советский Союз.
– Ваши выводы о боевых действиях до конца весны и до конца года. Если наложить футбольную аналогию на 12 месяцев Великой войны. Какой сейчас счет и какая минута матча?
– Ничего не изменилось. С середины и до конца весны будут решающие бои. Будет ли в них решаться судьба войны? Да, это переломный момент. Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение.
– Представим ситуацию, что в ближайшее время мы освободили деоккупированные территории, нам удалось освободить Крым и выйти на границу с Россией. Мы будем идти дальше?
– Это вопрос исключительно к верховному главнокомандующему, не ко мне. В моем видении мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Это необходимость. Есть много вариантов, каким образом добиться этой цели. Демилитаризованная зона, без вооружений, с нормальным контролем. Для того, чтобы мы всегда имели время на реагирование.
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