Россияне ударили ракетами по Харькову – есть прилеты и пострадавшие

22 февраля в 10:30 по киевскому времени оккупанты начали бить по Харькову. Как сообщил глава ОП Андрей Ермак, россияне обстреляли промышленное предприятие четырьмя ракетами.

По предварительным данным, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов действительно были объекты инфраструктуры.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. В настоящее время они получают помощь специалистов, как отметил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что информация о жертвах и разрушениях все еще уточняется.