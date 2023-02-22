Россияне ударили ракетами по Харькову – есть прилеты и пострадавшие
На данный момент – без жертв
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22 февраля в 10:30 по киевскому времени оккупанты начали бить по Харькову. Как сообщил глава ОП Андрей Ермак, россияне обстреляли промышленное предприятие четырьмя ракетами.
По предварительным данным, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов действительно были объекты инфраструктуры.
По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. В настоящее время они получают помощь специалистов, как отметил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что информация о жертвах и разрушениях все еще уточняется.
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