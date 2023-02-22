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Ведущий китайский дипломат провел переговоры с Лавровым в Москве

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Ответ на визит Байдена в Киев?

Ведущий китайский дипломат провел переговоры с Лавровым в Москве

захарова

Новина українською

В понедельник, 20 февраля, в Москву прибыл высокопоставленный китайский дипломат Ван И для переговоров о возможном так называемом "мирном плане" для Украины и РФ. Сегодня, 22 февраля, делегация Ван И провела переговоры с МИД РФ с Сергеем Лавровым во главе.

19 февраля глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам сообщил о наличии у "Поднебесной" мирного плана для завершения боевых действий. Документ предварительно будет обнародован 24 февраля.

Напомним, ранее США выразили обеспокоенность касательно углубления отношений Пекина с Москвой, заявив, что они "очень внимательно следят за этим вопросом". В ответ Ван И обвинил США в "нарушении" международных норм и "истерическом" поведении.

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В статье: война с россией Ван И сергей лавров
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