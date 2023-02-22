Ведущий китайский дипломат провел переговоры с Лавровым в Москве

В понедельник, 20 февраля, в Москву прибыл высокопоставленный китайский дипломат Ван И для переговоров о возможном так называемом "мирном плане" для Украины и РФ. Сегодня, 22 февраля, делегация Ван И провела переговоры с МИД РФ с Сергеем Лавровым во главе.

19 февраля глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам сообщил о наличии у "Поднебесной" мирного плана для завершения боевых действий. Документ предварительно будет обнародован 24 февраля.

⚡️⚡️وزير الخارجة الروسي???????? سيرغي #لافروف يلتقي برئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني???????? وانغ يي. pic.twitter.com/8Dt27uK8vk — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 22, 2023

Напомним, ранее США выразили обеспокоенность касательно углубления отношений Пекина с Москвой, заявив, что они "очень внимательно следят за этим вопросом". В ответ Ван И обвинил США в "нарушении" международных норм и "истерическом" поведении.